Телеканал "Интер" будет показывать в Украине ЧМ-2018, - СМИ

НОТУ выкупила права на показ ЧМ-2018 еще в 2010 году, но впоследствии отказалась показывать турнир по политическим соображениям

Телеканал "Интер" приобрел пакет трансляций Чемпионата мира по футболу, который состоится в России с 14 июня по 15 июля, у национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).



Официальное подтверждение этой информации должно поступить несколько позже, когда будут улажены последние детали соглашения.



Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на свои источники.

НОТУ выкупила права на показ ЧМ-2018 еще в 2010 году, но впоследствии отказалась показывать турнир по политическим соображениям. В середине мая в Верховной Раде регистрировали законопроект о запрете показа ЧМ-2018, однако не смогли найти необходимого количества голосов для включения его на повестку дня.

Отметим, Министерство иностранных дел настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию для посещения соревнований финальной части Чемпионата мира по футболу.