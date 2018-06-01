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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украина и Марокко сыграли вничью

Украина и Марокко сыграли вничью

Украина и Марокко сыграли вничью
Фото: ffu.ua

Марокканцы нанесли 7 ударов, против 3 - у украинцев

01.06.18 68
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В Женеве завершился товарищеский матч национальных футбольных команд Марокко и Украины. Игра завершилась нулевой ничьей, сообщает УНИАН.

Марокканцы нанесли 7 ударов, против 3 - у украинцев. Так как матч носил товарищеский характер, марокканцы воспользовались правом сделать 6 замен, в то время как наставник сборной Украины Андрей Шевченко использовал только положенные по регламенту официальных матчей 3 замены.

В частности, на 46-й минуте на поле вышел Николай Шапоренко, для которого это стало дебютом за национальную команду. Кроме него на поле появился еще и Марлос, который добавил активности нашим атакам.

Следующий матч сборная Украины проведет 3 июня во французском Эвиане против команды Албании.

Ранее Фокус сообщал, что "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Испанцы выиграли у англичан со счетом 3:1. Матч состоялся на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

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