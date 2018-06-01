Украина и Марокко сыграли вничью

В Женеве завершился товарищеский матч национальных футбольных команд Марокко и Украины. Игра завершилась нулевой ничьей, сообщает УНИАН.



Марокканцы нанесли 7 ударов, против 3 - у украинцев. Так как матч носил товарищеский характер, марокканцы воспользовались правом сделать 6 замен, в то время как наставник сборной Украины Андрей Шевченко использовал только положенные по регламенту официальных матчей 3 замены.

В частности, на 46-й минуте на поле вышел Николай Шапоренко, для которого это стало дебютом за национальную команду. Кроме него на поле появился еще и Марлос, который добавил активности нашим атакам.



Следующий матч сборная Украины проведет 3 июня во французском Эвиане против команды Албании.

Ранее Фокус сообщал, что "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Испанцы выиграли у англичан со счетом 3:1. Матч состоялся на стадионе "Олимпийский" в Киеве.