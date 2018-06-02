Цуренко вышла в четвертый круг Roland Garros

Украинская теннисистка Леся Цуренко прошла в четвертый этап Roland Garros. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Соперницей украинки была 18 ракетка мира Магдалена Рыбарикова из Словакии. Лесе Цуренко хватило двух сетов, чтоб разобраться с Рыбариковой. Украинка выиграла со счетом 6:2, 6:4.
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В следующем этапе Леся Цуренко проведет матч с 3-й ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой.
Отметим, 1 июня Roland Garros покинула первая ракетка Украины Элина Свитолина.