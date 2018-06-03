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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинская сборная по художественной гимнастике завоевала серебро ЧЕ

Украинская сборная по художественной гимнастике завоевала серебро ЧЕ

Украинская сборная по художественной гимнастике завоевала серебро ЧЕ

Украинки за свое выступление набрали 141 балл ровно и на 10,425 балла отстали от команды РФ

03.06.18 28
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В Гвадалахаре (Испания) закончились командные соревнования чемпионата Европы по художественной гимнастике, где сборная Украины завоевала серебро.

Украинки за свое выступление набрали 141 балл ровно и на 10,425 балла отстали от команды РФ.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки выступали в таком составе: Виктория Оноприенко (личная оценка - 32,900), Кристина Пограничная (68,350) и Анастасия Возняк (39,750).

Украинки в упорнейшей борьбе обошли команду Болгарии, на счету которой 140,60 балла.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Испании с 1 по 3 июня.

Отметим, ранее впервые в истории сборная Украины победила на Всемирной летней Гимназиаде, проходившей в Марокко.

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