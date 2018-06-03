Украинская сборная по художественной гимнастике завоевала серебро ЧЕ

Украинки за свое выступление набрали 141 балл ровно и на 10,425 балла отстали от команды РФ

В Гвадалахаре (Испания) закончились командные соревнования чемпионата Европы по художественной гимнастике, где сборная Украины завоевала серебро.



Украинки за свое выступление набрали 141 балл ровно и на 10,425 балла отстали от команды РФ.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки выступали в таком составе: Виктория Оноприенко (личная оценка - 32,900), Кристина Пограничная (68,350) и Анастасия Возняк (39,750).



Украинки в упорнейшей борьбе обошли команду Болгарии, на счету которой 140,60 балла.



Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Испании с 1 по 3 июня.

Отметим, ранее впервые в истории сборная Украины победила на Всемирной летней Гимназиаде, проходившей в Марокко.