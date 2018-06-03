Украинская сборная по художественной гимнастике завоевала серебро ЧЕ

В Гвадалахаре (Испания) закончились командные соревнования чемпионата Европы по художественной гимнастике, где сборная Украины завоевала серебро.
Украинки за свое выступление набрали 141 балл ровно и на 10,425 балла отстали от команды РФ.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Украинки выступали в таком составе: Виктория Оноприенко (личная оценка - 32,900), Кристина Пограничная (68,350) и Анастасия Возняк (39,750).
Украинки в упорнейшей борьбе обошли команду Болгарии, на счету которой 140,60 балла.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Испании с 1 по 3 июня.
Отметим, ранее впервые в истории сборная Украины победила на Всемирной летней Гимназиаде, проходившей в Марокко.