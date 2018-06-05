Каталонский футбольный гранд стал первым в истории клубом, игроки которого представлены во всех группах на чемпионате мира.
13 представителей "Барселоны"выступят на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.
При этом, хотя бы один из них играет в каждой из восьми групп.
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Группа A: Луис Суарес (Уругвай)
Группа B - Жерар Пике, Серхио Бускетс и Хорди Альба (Испания)
Группа С - Самуэль Юмтити и Осман Дембеле (Франция)
Группа D - Лионель Месси (Аргентина), Иван Ракитич (Хорватия)
Группа E - Филипе Коутиньо и Паулиньо (Бразилия)
Группа F - Марк-Андре тер Штеген (Германия)
Группа G - Томас Вермален (Бельгия)
Группа H - Йерри Мина (Колумбия)
Напомним, чемпионат мира в РФ стартует 14 июня. В матче-открытии сыграют хозяева турнира и сборная Саудовской Аравии.