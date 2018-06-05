Ее игроки сыграют в каждой из групп ЧМ-2018

Каталонский футбольный гранд стал первым в истории клубом, игроки которого представлены во всех группах на чемпионате мира.

13 представителей "Барселоны"выступят на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

При этом, хотя бы один из них играет в каждой из восьми групп.

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Группа A: Луис Суарес (Уругвай)

Группа B - Жерар Пике, Серхио Бускетс и Хорди Альба (Испания)

Группа С - Самуэль Юмтити и Осман Дембеле (Франция)

Группа D - Лионель Месси (Аргентина), Иван Ракитич (Хорватия)

Группа E - Филипе Коутиньо и Паулиньо (Бразилия)

Группа F - Марк-Андре тер Штеген (Германия)

Группа G - Томас Вермален (Бельгия)

Группа H - Йерри Мина (Колумбия)

Напомним, чемпионат мира в РФ стартует 14 июня. В матче-открытии сыграют хозяева турнира и сборная Саудовской Аравии.