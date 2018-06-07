Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) закрыл дело против футбольного клуба "Рома". Расследование проводилось из-за демонстрации флага так называемой "Донецкой народной республики" на матче с "Шахтером".
Об этом говорится в сообщении УЕФА.
"Закрыть дисциплинарное производство, открытое по факту демонстрации незаконного баннера", - говорится в нем.
При этом УЕФА оштрафовал "Рому" на 7 000 евро за файеры и пиротехнику.
Напомним, после матча УЕФА открыл дело в отношении "Ромы" по трем пунктам: за использование и бросание на поле пиротехники, за затягивание игрового времени "болбоями", а также за запрещенный баннер так называемой ДНР.
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Ранее Фокус сообщал, что УЕФА не позволил убрать баннеры Газпрома со стадиона "Олимпийский", потому что это прописано в контракте.