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Главная » Стиль жизни » Спорт » Приехавшие на ЧМ-2018 в Россию журналисты ВВС заметили слежку

Приехавшие на ЧМ-2018 в Россию журналисты ВВС заметили слежку

Приехавшие на ЧМ-2018 в Россию журналисты ВВС заметили слежку
Фото: Obzor.lt

Журналисты обратились по этому поводу в МИД РФ

11.06.18 31
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Приехавшая в Нижний Новгород для освещения ЧМ-2018 съемочная группа телекомпании ВВС пришла к выводу, что находится под постоянным наблюдением.

Об этом говорится в сюжете британских журналистов.

"Россия инвестировала значительные средства в подготовку чемпионата мира, стремясь улучшить свой имидж. Баннеры "Добро пожаловать" установлены во всех принимающих ЧМ-2018 городах. Но когда команда BBC отправилась освещать подготовку мундиаля в Нижнем Новгороде, где будет играть Англия, то оказались под постоянным наблюдением", — сообщает BBC.

По словам иностранцев, в течение нескольких дней за микроавтобусом съемочной группы впритык ездили несколько автомобилей, в том числе серебристый Ford с номером Е392ЕУ152. Машины иногда сменяли друг друга по ходу движения. 

В доказательство телекомпания разместила видео, на котором запечатлены транспортные средства, которые репортеры заподозрили в слежке. Представители ВВС обратились по этому поводу в МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве приняли заявление, пообещав разобраться в ситуации.

Напомним, чемпионат мира — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. МВД России ранее сообщало, что во всех городах максимально усилены меры безопасности. 

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