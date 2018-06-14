Группа исследователей из Технического университета Дортмунда, Технического университета Мюнхена и Гентского университета с помощью искусственного интеллекта попытались спрогнозировать результаты Чемпионата мира в РФ. Об этом пишет Vice Motherboard.

Для определения победителя турнира ИИ учитывал множество факторов, в том числе позицию национальной сборной в рейтинге FIFA, население страны, ее ВВП, шансы от букмекерских контор, количество игроков сборной из одного клуба, средний возраст футболистов и количество победителей Лиги чемпионов в команде.

Учитывая эти и другие факторы, ИИ смоделировал футбольный турнир 100 000 раз, сначала подсчитав вероятности каждой команды выйти из группы, а затем пройти каждый следующий раунд до финала.

По результатам такого подсчета больше всего шансов на победу (в 17,8% случаев) имеет сборная Испании. Немного от нее отстала Германия (17,1%). При этом, если бы испанская и германская сборная сошлись бы в поединке в полуфинале победить должны были бы германцы. Однако в таком случае, они, вероятно, проиграли бы сборной Бразилии.

Источник: motherboard.vice.com

Отметим, что ИИ дал сборной хозяйки турнира только 0,1% шанса на победу в Чемпионате мира, хотя, согласно его подсчетам, россияне с вероятностью в 28,7% выйдут из группы со второго места.

Источник: motherboard.vice.com

Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2018 году стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.