НАБУ открыло дело по факту коррупции в ФФУ

Основанием для начала расследования стали не только заявления, поступившие по этому поводу в НАБУ, но и результаты проведенной информационно-аналитической работы детективов

НАБУ открыло уголовное производство по результатам коррупционного скандала с закупкой футбольного покрытия в коммерческих дочерних компаний Федерации футбола Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В Бюро отметили, что основанием для начала расследования стали не только заявления, поступившие по этому поводу в НАБУ, но и результаты проведенной информационно-аналитической работы детективов.

"Детективами Национального бюро на основании полученных заявлений, в том числе заявления ОО "Инициатива будущего", о возможных преступлениях, совершенных должностными лицами законодательной, исполнительной ветвей власти и ОО "Федерация футбола Украины", проведено информационно-аналитическую работу, по результатам которой зарегистрировано уголовное производство № 52018000000000539 от 07.06.2018 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением)", - говорится в сообщении НАБУ.

Отметим, что в прошлом году на нужды реконструкции футбольных полей было предусмотрено из центрального бюджета Украины 270 млн грн. Все они были освоены в сверхкороткие сроки в конце декабря 2017 года. В этом году на эти же цели государство уже выделило 370 млн грн.

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