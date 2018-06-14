Аргентинцы с питбулем ехали на чемпионат мира в Россию более двух лет

В Россию на автомобиле приехала аргентинская пара, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира по футболу. Путешествие безумных болельщиков заняло 2,5 года.

"В Мендосе (город в Аргентине) у нас все было хорошо — мы жили обычной, спокойной жизнью", — цитирует путешественницу Мариану Чемпионат.

"Не скажу, что нам было скучно, но в какой-то момент все стало так обыденно… И одним утром мы приняли безумное решение: "Давай сделаем это! Давай поедем на чемпионат мира на машине. Мы вообще ничего не планировали — ни маршрут, ни как будем жить. Загрузили вещи в машину и поехали. Все решали уже на ходу".

Из дома Мариана выехала со своим молодым человеком Томи, а в Бразилии к ним присоединился питбультерьер. Пса они взяли, чтобы было веселее. Болельщики проехали на машине по всей Южной Америке, доехали до Колумбии и оправили на пароме автомобиль в Панаму. Сами плыли на другом судне, но оно разбилось. Добирались до берега путешественники на спасательной шлюпке.

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Потом была Мексика, откуда болельщики отправились в Европу. Перед Россией они посетили Бельгию, Германию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию. По словам аргентинцев, во время своей поездки они постоянно подрабатывали. Мариана — физиотерапевт, ее молодой человек — шеф-повар, но работать приходилось и консьержами, и строителями, и садовниками.

При этом они ни разу не останавливались в отеле — в их машине есть кровать и кухня. Кроме того, по ходу всего путешествия им не раз помогали добрые люди, которые пускали к себе пару на ночлег.

В России аргентинцы планируют остаться до финала, хотя билетов на матчи у них нет. Но проходки они намерены купить на месте.

Обратных билетов домой у аргентинской пары тоже нет. По словам девушки, они не планируют останавливаться и хотят продолжить путешествовать. В планах вернуться в Бельгию, поработать и поехать в Китай.

Напомним, чемпионат мира начинается сегодня. В матче открытия сыграют сборные РФ и Саудовской Аравии.