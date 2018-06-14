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Чемпионат мира по футболу в России

Россия разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ

Россия разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ
Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru

Эта победа стала для РФ первой на чемпионатах мира за 16 лет

14.06.18 192
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Сборная России уверенно выиграла со счетом 5:0 матч-открытие чемпионата мира по футболу 2018 года против Саудовской Аравии. Эта победа стала для РФ первой на чемпионатах мира за 16 лет, передает "112 Украина".

Россияне вышли вперед уже на 12-й минуте матча, когда Юрий Газинский головой отправил мяч мимо вратаря-саудита.

Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru

На 24-й минуте на поле Станиславу Черчесову пришлось выпускать на поле Черышева - травму на ровном месте получил Дзагоев. И полузащитник "Вильяреала" стал автором следующего гола, разобравшись с защитниками внутри чужой штрафной.

Во втором тайме снова удачно сыграла замена в составе России. Артем Дзюба, только выйдя на поле, головой переправил мяч в ворота после передачи Головина. Под конец поединка еще два гола побывали в сетке вратаря Аль-Майюфа. Сначала Дзюба отдал под удар Черышеву, и Денис красивым ударом пробил в правую "девятку". А еще через пару минут Головин отлично пробил со стандарта у самой штрафной.

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 19 июня против сборной Египта.

Отметим, сегодня, 14 июня, в России стартовал чемпионат мира по футболу–2018. Церемония открытия ЧМ-2018 началась с песни Angels, которую исполнили Аида Гарифуллина и Робби Уильямс. Во время исполнения композиции на поле были вынесены флаги всех 32 стран - участниц турнира.

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