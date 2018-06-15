Футболистов Саудовской Аравии накажут за проигрыш сборной России

Они пропустили пять голов

В отношении игроков сборной Саудовской Аравии по футболу предпримут дисциплинарные взыскания за проигрыш сборной Россиив стартовом матче чемпионата мира по футболу в Москве.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой слова главы саудовской федерации футбола Адель Иззата.

По его мнению, саудовская команда показала "совершенно неудовлетворительный результат", который не соответствует ее уровню подготовки.

Чиновник отметил, что в первую очередь взыскания получат вратарь Абдулла Аль-Маюф, защитник Омар Хаусауи и нападающий Мохаммад Аль-Сахлауи.

Напомним, в день открытия, 14 июня, Чемпионата мира по футболу, который проходит в России, в Москве состоялся матч между сборными РФ и Саудовской Аравии. В результате выиграла российская команда, забив мяч в ворота противника пять раз.