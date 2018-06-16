Французы с трудом обыграли австралийцев на ЧМ-2018

В Казани завершился матч 1-го тура Чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции играла с командой Австралии. Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.



Французы имели преимущество, но в первом тайме так и не сумели воплотить его в гол. 45-минутка завершилась со счетом 0:0. А после перерыва, на 58-й минуте, австралийцы нарушили правила в своей штрафной и Антуан Гризманн четким ударом с пенальти открыл счет - 1:0.

Спустя 4 минуты рукой сыграл в своей штрафной защитник французской команды и право на пенальти получили уже игроки сборной Австралии. Миле Йединак не менее четким и мощным ударом сравнял счет - 1:1.



Судьба матча была решена на 81-й минуте, когда на удар с линии штрафной решился Поль Погба. Мяч попал в перекладину, приземлился за линией ворот и высокчил назад в поле, где австралийский вратарь, как ни в чем не бывало, забрал мяч и готов был ввести его в игру. Судья после секундной паузы указал на центр поля.



Стоит отметить, что многочисленные повторы показали: гол был - 2:1.



Сегодня, 16 июня, в этой же группе состоится матч Перу - Дания.

Отметим, ранее в очередном матче Чемпионата мира по футболу сборная Уругвая обыграла команду Египта со счетом 1:0.