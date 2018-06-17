Голкипер сборной Египта по футболу Мохамед эль-Шенави отказался от приза лучшему игроку матча после игры с командой Уругвая на ЧМ-2018.
Об этом сообщает "Коммерсант".
Футболист отказался от награды по религиозным соображениям, так как спонсором награды выступает алкогольная компания.
Эль-Шенави во время матча, проходившего в российском Екатеринбурге 15 июня, отразил четыре удара в створ ворот. Матч закончился счетом 1:0 в пользу Уругвая. Единственный гол забил Хименес (89-я минута).
Напомним, сегодня на чемпионате мира пройдут три матча: Коста-Рика против Сербии (15.00). Германия-Мексика (18.00) и Бразилия-Швейцария (21.00).