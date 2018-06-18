Бразильский нападающий Жуниор Мораес стал игроком донецкого "Шахтера", сообщает пресс-служба донецкого клуба.



У футболиста завершился контракт с киевским клубом "Динамо". Слухи о возможном переходе в "Шахтер" появились еще весной. И сейчас 31-летний игрок поставил свою подпись под двухлетним контрактом.

"Я очень рад, потому что "Шахтер" – великий клуб, клуб-победитель, который выигрывает чемпионаты. Всегда смотрел матчи "Шахтера", теперь буду играть вместе с игроками, среди которых есть много моих друзей. Я быстро смогу адаптироваться и помогать "Шахтеру" стать чемпионом. Для меня стать чемпионом с "Шахтером" – это самое важное, у меня много амбиций. Хочу помогать команде голами и ассистами", - прокомментировал переход Мораес.



Отметим, Жуниор Мораес приехал в Украину в 2011 году. После удачного периода в донецком "Металлурге", в котором за 3 года Мораес отметился 35 голами, он стал игроком киевского "Динамо". В Киеве бразилец также сумел проявить себя, забив 22 гола в 54 матчах.

Отметим, ранее бразильский полузащитник Фред перешел из донецкого "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед"