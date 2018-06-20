На ЧМ-2018 вместо сирот футболистов на поле выводят дети сотрудников детдома

В Волгограде воспитаннику социально-реабилитационного центра из Камышина не дали выйти на поле вместе с футболистами перед началом матча между сборными Англии и Туниса в рамках ЧМ на "Волгоград Арене", потому что вместо него отправили сына экономиста этого детского дома.

Как сообщает местное издание Высота 102, ребенка сотрудника социально-реабилитационного центра специально перед матчем зачислили в приют в группу дневного пребывания, чтобы никто не заметил подмену детей.

По данным издания, сын экономиста детдома якобы числился в группе, куда попадают дети из семей, стоящих на учете в органах профилактики как неблагополучные или малообеспеченные.

Отметим, отбор детей для участия в открытии матча производился с помощью конкурса. Дети от 6 до 10 лет должны были направить в адрес благотворительного фонда Елены Исинбаевой эссе о своих спортивных успехах и достижениях. По результатам конкурса и отбирались дети, которые получали право выйти на футбольное поле, держа за руку игроков.

Напомним, выбежавший на футбольное поле во время матча ЧМ украинец оштрафован.