Звезда Ювентуса будет тренировать киевский Арсенал

Тренерского опыта у Раванелли почти нет

Фабрицио Раванелли подпишет контракт с ФК "Арсенал-Киев" на два года.

Об этом сообщает Sport Arena.

При этом тренерского опыта у него практически нет – в июне-ноябре 2013-го он без успеха работал во Франции с "Аяччо", но был уволен после длительной серии поражений, а еще раньше тренировал юношескую команду.

Последние годы экс-игрок "Марселя", "Ювентуса", "Миддлсбро" и других клубов работал на телевидении.

Нынешний тренер "Арсенал-Киев" Сергей Литовченко до сих пор не подал в отставку.

Напомним, Жуниор Мораес стал игроком донецкого "Шахтера".

У футболиста завершился контракт с киевским клубом "Динамо". Слухи о возможном переходе в "Шахтер" появились еще весной. И сейчас 31-летний игрок поставил свою подпись под двухлетним контрактом.