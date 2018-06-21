На стадионе Лужники пожарная безопасность может мешать видеосистеме фиксации гола

Вчера, 20 июня, специалисты по радиоэлектронике, обнаружили проблему на московском стадионе Лужники, во время матча Португалия-Марокко.
Об этом сообщает Интерфакс.
Этот стадион примет и финал Чемпионата мира по футболу - 2018.
Во время игры португальцев с марокканцами в Лужниках была зафиксирована работа четырех датчиков пожарной сигнализации в диапазонах частот 868,3 - 868,8 МГц с нарушением установленных параметров излучения, что потенциально может создать помехи для системы фиксации гола на ЧМ-2018.
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Первый гол на ЧМ-2018, засчитанный благодаря системе определения гола, забил французский полузащитник Поль Погба в ходе матча 1-го тура группового раунда против Австралии.