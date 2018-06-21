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Главная » Стиль жизни » Спорт » На стадионе Лужники пожарная безопасность может мешать видеосистеме фиксации гола

На стадионе Лужники пожарная безопасность может мешать видеосистеме фиксации гола

На стадионе Лужники пожарная безопасность может мешать видеосистеме фиксации гола
Фото ru2018.org

Стадион будет принимать финал чемпионата

21.06.18 30
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Вчера, 20 июня, специалисты по радиоэлектронике, обнаружили проблему на московском стадионе Лужники, во время матча Португалия-Марокко.

Об этом сообщает Интерфакс.

Этот стадион примет и финал Чемпионата мира по футболу - 2018.

Во время игры португальцев с марокканцами в Лужниках была зафиксирована работа четырех датчиков пожарной сигнализации в диапазонах частот 868,3 - 868,8 МГц с нарушением установленных параметров излучения, что потенциально может создать помехи для системы фиксации гола на ЧМ-2018.

Первый гол на ЧМ-2018, засчитанный благодаря системе определения гола, забил французский полузащитник Поль Погба в ходе матча 1-го тура группового раунда против Австралии.

Напомним, испанцы обыграли иранцев на чемпионате мира.

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