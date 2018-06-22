Бразилия обыграла Коста-Рику на чемпионате мира по футболу

В первом матче сегодняшнего игрового дня пятикратные чемпионы мира бразильцы с трудом обыграли сборную Коста -Рики.
Первый тайм прошел довольно блекло и закончился нулевой ничьей.
Во втором тайме обе команды взвинтили скорости. Острые моменты возникали как у ворот Кейлора Наваса так и Беккера Алисона.
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В итоге сначала гол забил Коутиньо. И уже под самый финальный свисток Неймар таки сумел отправить второй мяч в ворота соперника. Таким образом, он сумел реабилитироваться за провальный матч в своем исполнении, в котором "рисовал" пенальти, играл грубо и заработал желтую карточку. Но в итоге все для бразильцев закончилось хорошо.
Напомним, вчера двукратные чемпионы мира аргентинцы во главе с Лео Месси были разбиты хорватской сборной (3:0 ) и оказались на грани вылета с мундиаля.