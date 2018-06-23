Самолет, на котором болельщик сборной Перу возвращались из Екатеринбурга после матча с Францией (0:1) в Москву через Тюмень, загорелся перед посадкой.

Об этом сообщает RPP.

За 20 минут до приземления пассажиры самолета UTair услышали взрыв, а через несколько секунд в салон стал проникать дым. Некоторые перуанцы предположили, что возгорание произошло в двигателе, поскольку из дым пошел турбины.

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Экипаж самолета успокаивал пассажиров, но так и не разъяснил, что произошло с судном.

Напомним, институт геологических и атмосферных исследований Мексики зафиксировал искусственное землетрясение в столице страны во время матча национальной сборной с командой Германии на Чемпионате мира по футболу.