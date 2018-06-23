ЧМ-2018: Мексика победила Южную Корею

В России состоялся матч футбольного чемпионата мира, в котором сборная Мексики оказалась сильнее команды Южной Кореи. Встреча группы F закончилась со счетом 2:1 в пользу мексиканских футболистов, пишет Интерфакс.
Первый гол в матче на 26-й минуте забил мексиканец Карлос Вела, реализовав пенальти. Второй мяч записал себе на счет мексиканский форвард Хавьер Эрнандес, сумевший переиграть вратаря корейской сборной на 66-ой минуте матча.
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Мяч престижа за сборную Южной Кореи забил Сон Хён Мин уже в добавленное время.
Благодаря победе сборная Мексики досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, судьба первого места в группе зависит от исхода матча Швеция - Германия.
Напомним, Нигерия в России обыграла Исландию.