В Индии болельщик убил себя после поражения Аргентины на ЧМ-2018

В Индии мужчина по имени Дину Алекс, который являлся фанатом сборной Аргентины и персонально футболиста Лионеля Месси, покончил жизнь самоубийством после проигрыша аргентинцев от хорватов (0:3).



Об этом сообщает Times of India.



Отмечается, что Алекс оставил предсмертную записку и пропал без вести. В записке было написано: "В этом мире не осталось ничего, что я хотел бы увидеть. Я направляюсь к смерти. Никто не ответствен за мою смерть".

Позже Алекс был найден мертвым в реке Миначил (индийский штат Керала).



"Я видел, как он смотрел матч вечером. Он рассказывал друзьям, что ему будет стыдно выходить на улицу и общаться с другими людьми, если Аргентина проиграет", – рассказал отец умершего поклонника.



Отметим, сборная Аргентины не сумела одержать победу ни в одной из двух игр в своей группе, но еще имеет шансы выйти в плей-офф ЧМ-2018.

Напомним, Бразилия обыграла Коста-Рику на чемпионате мира по футболу.