Россия - в нокауте на чемпионате мира

Сборная РФ в третьем матче в своей группе чемпионата мира по футболу по всем статьям уступила команде Уругвая.

Счет поединка 0:3. Он мог быть еще большим, реализуй латиноамериканцы еще несколько отличных возможностей.

Отметим, что в составе сборной России было и удаление. За грубую игру с поля выгнали Смольникова.

Это поражение стало отрезвляющим душем для российских СМИ и болельщиков, которые после победы своей сборной над откровенно слабыми командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) видели ее уже чуть ли не в финале мирового первенства.

Таким образом, сборная РФ занимает второе место в своей группе и в матче 1/8 финала встретиться либо с Португалией, либо с Испанией. И очень многое говорит за то, что этот матч станет для россиян последним.

Напомним, немцы извинились перед шведами после матча.