На стадионах официально отменен сухой закон

Комитет УЕФА разрешил болельщикам покупать и употреблять алкоголь на поединках Лиги чемпионов и Лиги Европы со следующего сезона.
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на решение исполнительного комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Соответствующее изменение исполнительный комитет УЕФА внес в 36-ю статью правил о безопасности. С 2000 года продажа алкоголя, в частности пива, была запрещена внутри стадионов и на площадках УЕФА.
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Теперь это правило отменено, и вопрос продажи алкоголя на футболе будет регулироваться местным законодательством. Так, в Великобритании болельщикам все же будет запрещено употреблять спиртные напитки на трибуне.
Напомним, Хорватия и Аргентина оштрафованы за беспорядки на чемпионате мира по футболу.