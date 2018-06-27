Сбербанк России незаконно использует товарные знаки, - ФИФА

В банке заявили, что действуют согласно нормам российского и международного права

Сбербанк России получил от ФИФА письмо с требованием убрать из описания на сайте товарный знак "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", который использовали при запуске вклада "Побеждай".

Об этом сообщает газета "Ведомости".

В данный момент на сайте банка в описании вклада нет упоминания ЧМ, но полностью от ассоциаций с мундиалем Сбербанк не отказался. Сейчас там указано: "Выход из группы не предел".

Представитель финучреждения заявил, что банк находится в рабочем контакте с представителями ФИФА, все замечания принимаются во внимание, но при этом подчеркнул, что банк действует согласно нормам российского и международного права.

Сейчас у Сбербанка есть только эксклюзивная возможность выпускать карты с символом чемпионата — волком Забивакой. Компания Visa, как глобальный спонсор чемпионата, предоставила банку это право.

Напомним, Хорватия и Аргентина оштрафованы за беспорядки на чемпионате мира по футболу.