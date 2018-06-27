Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Спорт » Милан выгнали из еврокубков на два года

Милан выгнали из еврокубков на два года

Милан выгнали из еврокубков на два года
Фото footballtransfers.ru

Итальянцы нарушили финансовые принципы

27.06.18 83
000

УЕФА отстранит "Милан" от еврокубков на следующие 2 сезона.

Об этом сообщается в официальном заявлении.

Семикратные обладатели Лиги чемпионов не сыграют в Лиге Европы-2018/19 и не примут участия в еврокубках в сезоне-2019/20 (при условии квалификации).

Палата под председательством Жозе да Куньи Родригеша пришла к выводу, что итальянский клуб нарушил принципы финансового "фэйр-плея", в частности, правило бюджетного баланса.

Финансовый "фэйр-плей" был одобрен в 2010-м и действует с 2011 года.

Напомним, экс-главу Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини полностью оправдали по делу о коррупции.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Украинцы более суток сидят в аэропорту МиланаУЕФА закрыл глаза на флаг "ДНР" на стадионе в РимеУЕФА: Спасибо Киеву за фантастический финал
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4024
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58139
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5655
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7593
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21934
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12130
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2506
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18546
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3692
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8524
  1. Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на банкет к генсеку Совета Европы 3223 / 3640
  2. В Китае толпа зевак уговорила девушку совершить суицид 2734 / 2769
  3. У ворот Кремля. Как 400 лет назад Сагайдачный казаков на Москву водил 2330 / 2383
  4. Их борьба. Чем грозит Украине усиление неонацистских движений 2295 / 2312
  5. Зато умный. Реалистичная 3D-модель показала изъяны во внешности Юлия Цезаря 1979 / 2288
  6. Ученые доказали: тефлоновые кастрюли и сковородки смертельно опасны 1869 / 2088
  7. Азовский рубеж. Чем Украина может ответить России на возможное вторжение с моря 1784 / 2005
  8. Москалькову не пустили в Лукьяновское СИЗО 1690 / 1918
  9. В Киеве маршрутки устроили гонки, выпала пассажирка 1659 / 1797
  10. Право на субсидии могут потерять около 60% украинских семей, - мнение 1605 / 1734
  1. У ворот Кремля. Как 400 лет назад Сагайдачный казаков на Москву водил 17 / 2383
  2. Их борьба. Чем грозит Украине усиление неонацистских движений 13 / 2312
  3. Ученые доказали: тефлоновые кастрюли и сковородки смертельно опасны 10 / 2088
  4. Азовский рубеж. Чем Украина может ответить России на возможное вторжение с моря 10 / 2005
  5. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 8 / 4718
  6. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 8 / 4024
  7. 100 українських брендів, якими ми можемо пишатися 6 / 394
  8. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 5 / 15078
  9. ЗБЕРЕГТИ ТА ПРИМНОЖИТИ 5 / 239
  10. Общественные организации подали в суд на Порошенко за Жебривского 5 / 1468
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.