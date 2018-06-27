Милан выгнали из еврокубков на два года

УЕФА отстранит "Милан" от еврокубков на следующие 2 сезона.

Об этом сообщается в официальном заявлении.

Семикратные обладатели Лиги чемпионов не сыграют в Лиге Европы-2018/19 и не примут участия в еврокубках в сезоне-2019/20 (при условии квалификации).

Палата под председательством Жозе да Куньи Родригеша пришла к выводу, что итальянский клуб нарушил принципы финансового "фэйр-плея", в частности, правило бюджетного баланса.

Финансовый "фэйр-плей" был одобрен в 2010-м и действует с 2011 года.

Напомним, экс-главу Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини полностью оправдали по делу о коррупции.