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Главная » Стиль жизни » Спорт » ЧМ-2018: сборная Бельгии обыграла Англию, а Тунис - Панаму
Чемпионат мира по футболу в России

ЧМ-2018: сборная Бельгии обыграла Англию, а Тунис - Панаму

ЧМ-2018: сборная Бельгии обыграла Англию, а Тунис - Панаму
Фото: fifa.com

В итоговой турнирной таблице на счету команды Бельгии 9 очков, Англии - 6 очков, Туниса - 3, Панамы - 0

28.06.18 33
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На чемпионате мира по футболу в России завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Бельгии обыграла команду Англии.

Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований. 

Решающий момент игры случился на 51-й минуте. А точный удар нанес Аднан Янузай.

Кроме того, в параллельном матче сборная Туниса обыграла команду Панамы со счетом 2:1.

Таким образом, в итоговой турнирной таблице на счету команды Бельгии 9 очков, Англии - 6 очков, Туниса - 3, Панамы - 0.

Напомним, сборная Германии проиграла сборной Южной Кореи со счетом 0:2 и не вышла из своей группы, заняв четвертое место на чемпионате мира-2018. С 1954 года Германия неизменно выходила в плей-офф.

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