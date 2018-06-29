Самой популярной трансляцией за 12 лет в Бразилии стал матч с Сербией на ЧМ

Каждый третий житель смотрел матч

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Сербии и Бразилии посмотрели свыше 59 миллионов бразильцев, это каждый третий житель.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Эта трансляция стала самой популярной в стране с 2006 года. Количество зрителей мундиаля-2018 возрастает, несмотря на раннее начало матчей.

Сборная Бразилии заняла первое место в группе Е. В 1/8 финала мирового первенства она сыграет с Мексикой.

Напомним, сборная Германии проиграла сборной Южной Кореи со счетом 0:2 и не вышла из своей группы, заняв четвертое место на чемпионате мира-2018.