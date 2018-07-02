Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Спорт » Миллиарды на поле. Самые дорогие футболисты планеты
Миллиарды на поле. Самые дорогие футболисты планеты
Фото: sb.by

Миллиарды на поле. Самые дорогие футболисты планеты

Пока болельщики следят за чемпионатом мира по футболу, интернет-ресурс transfermarkt.com подсчитал, сколько стоят самые дорогие футболисты планеты. Оказалось, что средняя цена одного игрока на мундиале составляет 14,2 млн евро

02.07.18 98
000

Неймар (Бразилия)

Трансферная стоимость бразильца — одна из самых высоких в мировом рейтинге футболистов: 180 млн евро. Прошлым летом Неймар перешёл из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" и установил новую планку на трансферном рынке в 222 млн евро. Готовясь к чемпионату мира, он скромно заявил: "Есть два игрока, которые сейчас выше всех остальных, — это Роналду и Месси. При всей своей скромности могу сказать, что я — лучший игрок в мире на данный момент. Потому что они с другой планеты".

Лионель Месси (Аргентина)

Стоимость нападающего испанской "Барселоны" и капитана сборной Аргентины также составляет 180 млн евро. Он пятикратный обладатель футбольной награды "Золотая бутса". В 2017 году Месси заработал $111 млн, на три миллиона опередив своего главного соперника Криштиану Роналду из мадридского "Реала" и национальной команды Португалии.

Кевин де Брюйне (Бельгия)

За полузащитника сборной Бельгии де Брюйне готовы платить 150 млн евро. Он быстро стал ключевым игроком в "Манчестере". К ЧМ готовился физически и ментально, не испытывая иллюзий: "Все нуждаются в том, чтобы выиграть трофей. На чемпионате мира выступят 32 сборные, из них 15 хотят победить, так что 14 команд останутся разочарованными. Так проходит турнир".

Гарри Кейн (Англия)

Трансферная стоимость Гарри Кейна в мае этого года достигла своего пика — 150 млн евро, притом что летом 2012-го Кейн стоил всего 3 млн евро. Капитан сборной Англии пообещал расплакаться, если Англия выиграет чемпионат мира. 24-летний Кейн забил более 20 мячей в каждом из четырёх последних сезонов английской Премьер-лиги, причём в сезонах 2015/2016 и 2016/2017 он становился лучшим бомбардиром этих чемпионатов.

Мохаммед Салах (Египет)

Главная и единственная надежда сборной Египта Мохаммед Салах стоит 150 млн евро. Ещё в октябре прошлого года футболиста оценивали всего в 40 млн евро. Свою стоимость он резко повысил, выиграв бомбардирскую гонку английской Премьер-лиги. Получив травму в борьбе с защитником "Реала" Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов, Мохаммед Салах и вовсе стал национальным героем Египта.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
ЧМ-2018: сборная Бельгии обыграла Англию, а Тунис - ПанамуВ Австралии вместо болельщика на футбольное поле выскочил кенгуруРоссия - в нокауте на чемпионате мира
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4319
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58400
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6066
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8247
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22527
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12947
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3086
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19121
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3885
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8881
  1. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 2966 / 3435
  2. Идею нападения на ромов львовским погромщикам "внушили в голову" россияне, - Геращенко 2141 / 2504
  3. Впервые за 40 лет у берегов Испании заметили белую акулу 1842 / 1972
  4. Порошенко пожелал процветания самому искреннему другу Украины 1781 / 2062
  5. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 1651 / 1924
  6. На радость зоологам. Топ-5 долгожителей животного мира 1535 / 1836
  7. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 1299 / 519
  8. С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список) 1188 / 1390
  9. Киевскую митрополию присоединили к Московской церкви в нарушение канонов, - Вселенский патриарх 1153 / 1340
  10. Никому не верь. Лучшие сериалы июня 998 / 9727
  1. Идею нападения на ромов львовским погромщикам "внушили в голову" россияне, - Геращенко 12 / 2504
  2. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 7 / 3435
  3. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 6 / 519
  4. С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список) 6 / 1390
  5. В Грузии 109 женщин-заключенных объявили голодовку из-за правозащитников 4 / 171
  6. Порошенко пожелал процветания самому искреннему другу Украины 4 / 2062
  7. Впервые за 40 лет у берегов Испании заметили белую акулу 4 / 1972
  8. ВМС Украины пополнились четырьмя новыми артиллерийскими катерами 3 / 976
  9. Наши военные заняли еще один населенный пункт на Донбассе 3 / 1046
  10. Поездка в Петриковку. Путешествие в самый красочный посёлок Украины 3 / 2264
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.