Миллиарды на поле. Самые дорогие футболисты планеты

Пока болельщики следят за чемпионатом мира по футболу, интернет-ресурс transfermarkt.com подсчитал, сколько стоят самые дорогие футболисты планеты. Оказалось, что средняя цена одного игрока на мундиале составляет 14,2 млн евро

Неймар (Бразилия)

Трансферная стоимость бразильца — одна из самых высоких в мировом рейтинге футболистов: 180 млн евро. Прошлым летом Неймар перешёл из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" и установил новую планку на трансферном рынке в 222 млн евро. Готовясь к чемпионату мира, он скромно заявил: "Есть два игрока, которые сейчас выше всех остальных, — это Роналду и Месси. При всей своей скромности могу сказать, что я — лучший игрок в мире на данный момент. Потому что они с другой планеты".

Лионель Месси (Аргентина)

Стоимость нападающего испанской "Барселоны" и капитана сборной Аргентины также составляет 180 млн евро. Он пятикратный обладатель футбольной награды "Золотая бутса". В 2017 году Месси заработал $111 млн, на три миллиона опередив своего главного соперника Криштиану Роналду из мадридского "Реала" и национальной команды Португалии.

Кевин де Брюйне (Бельгия)

За полузащитника сборной Бельгии де Брюйне готовы платить 150 млн евро. Он быстро стал ключевым игроком в "Манчестере". К ЧМ готовился физически и ментально, не испытывая иллюзий: "Все нуждаются в том, чтобы выиграть трофей. На чемпионате мира выступят 32 сборные, из них 15 хотят победить, так что 14 команд останутся разочарованными. Так проходит турнир".

Гарри Кейн (Англия)

Трансферная стоимость Гарри Кейна в мае этого года достигла своего пика — 150 млн евро, притом что летом 2012-го Кейн стоил всего 3 млн евро. Капитан сборной Англии пообещал расплакаться, если Англия выиграет чемпионат мира. 24-летний Кейн забил более 20 мячей в каждом из четырёх последних сезонов английской Премьер-лиги, причём в сезонах 2015/2016 и 2016/2017 он становился лучшим бомбардиром этих чемпионатов.

Мохаммед Салах (Египет)

Главная и единственная надежда сборной Египта Мохаммед Салах стоит 150 млн евро. Ещё в октябре прошлого года футболиста оценивали всего в 40 млн евро. Свою стоимость он резко повысил, выиграв бомбардирскую гонку английской Премьер-лиги. Получив травму в борьбе с защитником "Реала" Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов, Мохаммед Салах и вовсе стал национальным героем Египта.