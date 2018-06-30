Международная федерация футбола отказалась от сотрудничества с Диего Марадоной из-за его поведения на чемпионате мира в России, сообщает Diario Correo.



Легендарный футболист работал с ФИФА в качестве посла организации.



Сборная Аргентины во вторник в Санкт-Петербурге обыграла команду Нигерии со счетом 2:1 в своем заключительном матче группового этапа и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.





Марадона наблюдал за матчем из VIP-ложи стадиона, и во время телетрансляции камеры неоднократно показывали его бурные эмоции и реакцию на происходящее. К примеру, после второго гола аргентинцев Марадона позволил себе жесты оскорбительного характера.

Отметим, ранее Международная федерация футбола оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины и Хорватский футбольный союз за беспорядки с участием болельщиков обеих сборных во время матча группового этапа чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде.