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Чемпионат мира по футболу в России

Видео Аргентина проиграла Франции и вылетела с ЧМ-2018

<span class="label red">Видео</span> Аргентина проиграла Франции и вылетела с ЧМ-2018
Лионель Месси/Фото: fifa.com

События стремительно начали развиваться уже в самом начале матча

30.06.18 78
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На ЧМ-2018 по футболу завершился первый матч плей-офф, в котором сборная Франции обыграла команду Аргентины. Игра завершилась со счетом 4:3, сообщает официальный сайт соревнований.

События стремительно начали развиваться уже в самом начале матча, когда на 13-й минуте был назначен пенальти в ворота сборной аргентинцев. Мбаппе ворвался на большой скорости в штрафную площадь соперника и вынудил соперника нарушить правила.

А вот Антуан Гризманн четко реализовал 11-метровый. Однако уйти на перерыв лидером сборно Франции было не суждено. На 41-й минуте игры великолепный удар в самый угол ворот удался Анхелю ди Марии.

Основные события в игре случились после перерыва. Уже на 48-й минуте удар-прострел в сторону ворот соперника Лионеля Месси замкнул Габриэль Меркадо, который вывел аргентинцев вперед в счете - 1:2. Однако спустя 9 минут Бенджамин Павард точным ударом смог сравнять счет - 2:2.

На 64-й минуте Киллиана Мбапе вывел французов вперед, а спустя 4 минуты закрепил преимущество - 4:2. Это были два решающих эпизода матча.

В оставшееся время аргентинцы пытались забить гол, но гол, уже в добавленное арбитром время, на 90+3 минуте, забил Серхио Агуэрро.

Впрочем, сборную Аргентины это не спасло - 3:4.

Соперник сборной Франции по 1/4 финала определится в сегодняшнем вечернем матче Уругвай - Португалия, который начнется в 21.00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Германии проиграла сборной Южной Кореи со счетом 0:2 и не вышла из своей группы, заняв четвертое место на чемпионате мира-2018.

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