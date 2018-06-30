На ЧМ-2018 по футболу завершился первый матч плей-офф, в котором сборная Франции обыграла команду Аргентины. Игра завершилась со счетом 4:3, сообщает официальный сайт соревнований.



События стремительно начали развиваться уже в самом начале матча, когда на 13-й минуте был назначен пенальти в ворота сборной аргентинцев. Мбаппе ворвался на большой скорости в штрафную площадь соперника и вынудил соперника нарушить правила.



А вот Антуан Гризманн четко реализовал 11-метровый. Однако уйти на перерыв лидером сборно Франции было не суждено. На 41-й минуте игры великолепный удар в самый угол ворот удался Анхелю ди Марии.

Основные события в игре случились после перерыва. Уже на 48-й минуте удар-прострел в сторону ворот соперника Лионеля Месси замкнул Габриэль Меркадо, который вывел аргентинцев вперед в счете - 1:2. Однако спустя 9 минут Бенджамин Павард точным ударом смог сравнять счет - 2:2.



На 64-й минуте Киллиана Мбапе вывел французов вперед, а спустя 4 минуты закрепил преимущество - 4:2. Это были два решающих эпизода матча.



В оставшееся время аргентинцы пытались забить гол, но гол, уже в добавленное арбитром время, на 90+3 минуте, забил Серхио Агуэрро.



Впрочем, сборную Аргентины это не спасло - 3:4.



Соперник сборной Франции по 1/4 финала определится в сегодняшнем вечернем матче Уругвай - Португалия, который начнется в 21.00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Германии проиграла сборной Южной Кореи со счетом 0:2 и не вышла из своей группы, заняв четвертое место на чемпионате мира-2018.