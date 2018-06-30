ЧМ-2018: Португалия проиграла Уругваю

На ЧМ-2018 по футболу завершился второй матч 1/8 финала, в котором встречались сборные Уругвая и Португалии. Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт турнира.
Уругвайцы начали матч активно, и уже на 7-й минуте Эдинсон Кавани забил гол - 1:0.
Основные события игры произошли во втором тайме. Португальцы получили право на угловой и после подачи с угла поля на 55-й минуте Пепе ударом головой сравнял счет - 1:1. А решающий момент игры произошел на 62-й минуте, когда скоростную атаку уругвайцев ударом в дальний угол завершил Кавани - 2:1.
Ранее сборная Франции обыграла Аргентину со счетом 4:3, и станет теперь соперником Уругвая в четвертьфинале ЧМ.