Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Спорт » ЧМ-2018: Португалия проиграла Уругваю
Чемпионат мира по футболу в России

ЧМ-2018: Португалия проиграла Уругваю

ЧМ-2018: Португалия проиграла Уругваю
Фото: fifa.com

Игра завершилась со счетом 2:1

30.06.18 63
000

На ЧМ-2018 по футболу завершился второй матч 1/8 финала, в котором встречались сборные Уругвая и Португалии. Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт турнира.

Уругвайцы начали матч активно, и уже на 7-й минуте Эдинсон Кавани забил гол - 1:0. 

Основные события игры произошли во втором тайме. Португальцы получили право на угловой и после подачи с угла поля на 55-й минуте Пепе ударом головой сравнял счет - 1:1. А решающий момент игры произошел на 62-й минуте, когда скоростную атаку уругвайцев ударом в дальний угол завершил Кавани - 2:1.

Ранее сборная Франции обыграла Аргентину со счетом 4:3, и станет теперь соперником Уругвая в четвертьфинале ЧМ.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Аргентина проиграла Франции и вылетела с ЧМ-2018Самой популярной трансляцией за 12 лет в Бразилии стал матч с Сербией на ЧМСборная Германии не выходит из группы на ЧМ-2018
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4212
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58291
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5932
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7963
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22302
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12616
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2874
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18937
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3809
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8724
  1. Никому не верь. Лучшие сериалы июня 6121 / 8766
  2. Экстремально нормально. Украинцам пора привыкать к резким переменам погоды и волнам жары 2254 / 2604
  3. В ночном небе над Киевом сверкали необычные молнии 1283 / 1487
  4. Синоптики обещают украинцам до +41 градуса в июле 1062 / 1236
  5. Россия задумала в Крыму новую "стройку века" 677 / 1964
  6. В США арестовали 71-летнюю актрису Сьюзан Сарандон 643 / 1348
  7. Трамп ответил на вопрос, будет ли признавать Крым "российским" 586 / 679
  8. Газпром проиграл в Стокгольме спор с Польшей о цене на газ 494 / 606
  9. НБУ вводит плату за выдачу разменных монет 460 / 541
  10. Революция в кармане. Как смартфоны изменили общество 438 / 508
  1. Никому не верь. Лучшие сериалы июня 14 / 8766
  2. Экстремально нормально. Украинцам пора привыкать к резким переменам погоды и волнам жары 11 / 2604
  3. Клых находится в психбольнице в Магнитогорске, - правозащитница 4 / 476
  4. Синоптики обещают украинцам до +41 градуса в июле 3 / 1236
  5. Газпром проиграл в Стокгольме спор с Польшей о цене на газ 3 / 606
  6. Подальше от коллектива. Зачем украинцы переводят детей на домашнее обучение 2 / 12480
  7. Собственникам квартир могут позволить отказываться от отопления 2 / 5937
  8. ЦИВІЛІЗАЦІЯ ДИТИНСТВА 2 / 390
  9. НБУ вводит плату за выдачу разменных монет 2 / 541
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.