На ЧМ-2018 по футболу состоялась 1/8 финала, в котором сборная Бразилии обыграла команду Мексики. Матч завершился с минимальным счетом 2:0, сообщает официальный сайт турнира.
Уже после 25-й минуты бразильцы завладели инициативой. Однако до перерыва голов забито не было. Вскоре после начала второго тайма Неймар открыл счет после передачи экс-игрока "Шахтера" Виллиана. А на 88-й минуте сам Неймар стремительно промчался по флангу и выдал идеальный пас на Фирмино, который закатил мяч в пустые ворота.
Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал, где встретится с победителем пары Бельгия - Япония.