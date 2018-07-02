Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Бразилия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Видео Бразилия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

<span class="label red">Видео</span> Бразилия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Фото с сайта brila.net

Матч завершился с минимальным счетом 2:0

02.07.18 41
000

На ЧМ-2018 по футболу состоялась 1/8 финала, в котором сборная Бразилии обыграла команду Мексики. Матч завершился с минимальным счетом 2:0, сообщает официальный сайт турнира.

Уже после 25-й минуты бразильцы завладели инициативой. Однако до перерыва голов забито не было. Вскоре после начала второго тайма Неймар открыл счет после передачи экс-игрока "Шахтера" Виллиана. А на 88-й минуте сам Неймар стремительно промчался по флангу и выдал идеальный пас на Фирмино, который закатил мяч в пустые ворота.



Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал, где встретится с победителем пары Бельгия - Япония.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Миллиарды на поле. Самые дорогие футболисты планетыЧМ-2018: Португалия проиграла УругваюАргентина проиграла Франции и вылетела с ЧМ-2018
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4355
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58443
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6129
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8347
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22607
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13059
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3183
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19197
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3906
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8953
  1. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 4377 / 4607
  2. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 3719 / 4102
  3. Идею нападения на ромов львовским погромщикам "внушили в голову" россияне, - Геращенко 2176 / 2541
  4. Титаник доедают бактерии 1891 / 2138
  5. Впервые за 40 лет у берегов Испании заметили белую акулу 1877 / 2008
  6. Порошенко пожелал процветания самому искреннему другу Украины 1813 / 2094
  7. На радость зоологам. Топ-5 долгожителей животного мира 1577 / 1876
  8. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 1347 / 1444
  9. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 1299 / 1141
  10. С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список) 1273 / 1467
  1. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 17 / 1444
  2. Идею нападения на ромов львовским погромщикам "внушили в голову" россияне, - Геращенко 12 / 2541
  3. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 10 / 4102
  4. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 8 / 1141
  5. С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список) 7 / 1467
  6. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 6 / 41540
  7. В Грузии 109 женщин-заключенных объявили голодовку из-за правозащитников 4 / 189
  8. Порошенко пожелал процветания самому искреннему другу Украины 4 / 2094
  9. Впервые за 40 лет у берегов Испании заметили белую акулу 4 / 2008
  10. Поездка в Петриковку. Путешествие в самый красочный посёлок Украины 3 / 2268
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.