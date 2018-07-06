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Главная » Стиль жизни » Спорт » Франция стала первым полуфиналистом чемпионат мира
Чемпионат мира по футболу в России

Франция стала первым полуфиналистом чемпионат мира

Франция стала первым полуфиналистом чемпионат мира
Антуан Гризманн / Фото: YouTube

Уругвайцы ничего не смогли противопоставить французам

06.07.18 64
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Команда Дидье Дешама не оставила ни единого шанса сборной Оскара Табареса в первом полуфинальном матче чемпионата мира, который в эти дни проходит в России.

Французы усилиями Варана и Гризманна забили два безответных гола в ворота Муслеры. Причем, второй гол вратарь уругвайской сборной фактически "привез"  сам себе, не справившись с ударом французского голеадора.

Отметим, сегодня определится соперник французов. Им может стать сборная Бразилии ил команда Бельгии, которые сойдутся между собой в очном противостоянии в 21.00 по киевскому времени.

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