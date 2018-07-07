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Главная » Стиль жизни » Спорт » Австрия отказалась проводить Олимпиаду-2026

Австрия отказалась проводить Олимпиаду-2026

Австрия отказалась проводить Олимпиаду-2026
Фото riafan.ru

Отсутствует поддержка со стороны властей

07.07.18 16
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Австрийский олимпийский комитет (АОК) объявил о том, что Грац не будет претендовать на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Эта идея не была утверждена властями федеральной земли Штирии, в которой находится Грац.

Об этом сообщает сайт АОК.

"С тяжелым сердцем Австрийский олимпийский комитет отказался от идеи подачи заявки Граца на Олимпиаду-2026", – говорится в заявлении комитета.

В Австрии надеется, что технико-экономическое обоснование и уже проведенная организационная работа создали основу для будущих переговоров о проведении Игр. С точки зрения Комитета, в Австрии есть все условия для проведения крупных международных соревнований по зимним видам спорта.

Таким образом, в гонке за право проведения игр остались Калгари (Канада), Стокгольм (Швеция), Эрзурум (Турция), Саппоро (Япония) и совместная заявка Кортина-д'Ампеццо, Турина и Милана (Италия).

Напомним, швейцарцы на референдуме отказались от проведения зимней Олимпиады в 2026 году.

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