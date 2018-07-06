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Главная » Стиль жизни » Спорт » Бразильцы вылетели с чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу в России

Бразильцы вылетели с чемпионата мира

Бразильцы вылетели с чемпионата мира
Неймар / Фото: Campeones.ua

Неймар и его команда ничего не cмогли поделать с бельгийцами 

06.07.18 101
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Сборная Бразилии, которая после вылета Германии, Аргентины и Испании, считалась главным фаворитом чемпионата мира по футболу, повторила их судьбу.

Сборная Бельгии после того, как повела 2:0, выдержала сумасшедшее давление, которое оказывали на ее ворота бразильцы. Последним удалось забить всего один ответный гол, хотя возможностей сделать это и не один раз, у подопечных Тито было предостаточно.

Но в одних моментах бразильцам явно не везло, в других замечательно играл вратарь бельгийцев Тибо Куртуа.

В итоге матч закончился победой бельгийцев, которые в полуфинале встретятся с французами, которые сегодня обыграли уругвайцев.

Напомним, завтра в четвертьфиналах встретятся россияне с хорватами и англичане со шведами.

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