Бразильцы вылетели с чемпионата мира

Неймар и его команда ничего не cмогли поделать с бельгийцами

Сборная Бразилии, которая после вылета Германии, Аргентины и Испании, считалась главным фаворитом чемпионата мира по футболу, повторила их судьбу.

Сборная Бельгии после того, как повела 2:0, выдержала сумасшедшее давление, которое оказывали на ее ворота бразильцы. Последним удалось забить всего один ответный гол, хотя возможностей сделать это и не один раз, у подопечных Тито было предостаточно.

Но в одних моментах бразильцам явно не везло, в других замечательно играл вратарь бельгийцев Тибо Куртуа.

В итоге матч закончился победой бельгийцев, которые в полуфинале встретятся с французами, которые сегодня обыграли уругвайцев.

Напомним, завтра в четвертьфиналах встретятся россияне с хорватами и англичане со шведами.