Бразильцы вылетели с чемпионата мира

Сборная Бразилии, которая после вылета Германии, Аргентины и Испании, считалась главным фаворитом чемпионата мира по футболу, повторила их судьбу.
Сборная Бельгии после того, как повела 2:0, выдержала сумасшедшее давление, которое оказывали на ее ворота бразильцы. Последним удалось забить всего один ответный гол, хотя возможностей сделать это и не один раз, у подопечных Тито было предостаточно.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чемпионат пройдёт. Россия — останется. От мундиаля не стоит ждать чего-то большего, чем тонны выпитого пива
Но в одних моментах бразильцам явно не везло, в других замечательно играл вратарь бельгийцев Тибо Куртуа.
В итоге матч закончился победой бельгийцев, которые в полуфинале встретятся с французами, которые сегодня обыграли уругвайцев.
Напомним, завтра в четвертьфиналах встретятся россияне с хорватами и англичане со шведами.