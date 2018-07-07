Сборная Англии впервые за 28 лет прошла в полуфинал чемпионата мира

На ЧМ-2018 по футболу завершился третий матч 1/4 финала, в котором сборная Англии обыграла команду Швеции. Матч завершился со счетом 2:0, сообщает официальный сайт турнира.
Англичане имели явное преимущество на протяжении всего матча, забив по голу в каждом из таймов. На 30-й минуте Харри Магуайр головой отправил мяч в ворота. А после перерыва, на 59-й минуте Деле Алли также головой отправил мяч в ворота.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чемпионат пройдёт. Россия — останется. От мундиаля не стоит ждать чего-то большего, чем тонны выпитого пива
Команда Швеции забить хотя бы один гол так и не смогла.
Команда Англии вышла в полуфинал ЧМ впервые с 1990-го года. В полуфинале сборная Англии сыграет с победителем матча Россия - Хорватия, который состоится сегодня вечером.
Накануне, в пятницу, в полуфинал вышли команды Франции (обыграла Уругвай - 2:0) и Бельгии (обыграла Бразилию - 2:1).