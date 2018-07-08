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Главная » Стиль жизни » Спорт » ЧМ-2018: Россия оказалась бессильна перед хорватами
Чемпионат мира по футболу в России

ЧМ-2018: Россия оказалась бессильна перед хорватами

ЧМ-2018: Россия оказалась бессильна перед хорватами
Фото: fifa.com

Футбольный поединок оказался равным и завершился лишь в серии пенальти

08.07.18 70
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На ЧМ-2018 по футболу завершился последний матч 1/4 финала, в котором встречались сборные России и Хорватии. Игра завершилась со счетом 2:2 (4:3 - в серии пенальти) в пользу Хорватии.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Футбольный поединок оказался равным и завершился лишь в серии пенальти.

Сборная России осторожно начала матч, но первыми открыли счет, когда удар с дальней дистанции удался Денису Черышеву. Хорваты отыгрались до перерыва, когда Анджей Крамарич нанес ответный удар.

Во втором тайме голов не было. А в овертайме Домага Вида забил гол и вывел хорватов вперед, но Марио Фернандес сравнял счет - 2:2.

В серии пенальти россияне не реализовали два удара, а хорваты - один.

Решающий гол забил Иван Ракитич - 4:3.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с командой Англии, которая ранее сегодня обыграла команду Швеции (2:0).

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