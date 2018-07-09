Вида о "Слава Украине": это не политическое послание

Федерация футбола Хорватии и сам игрок национальной Домагой Вида заявили, что его видеообращение было ответом на послания поддержки из Украины и не было политическим посланием. Об этом сообщает Интерфакс.

"Федерация футбола Хорватии хотела бы подчеркнуть, что заявления игрока и помощника тренера были всего лишь ответом на многочисленные послания поддержки, полученные от Украины во время ЧМ-2018, учитывая, что Вида и Вукоевич играли за киевское "Динамо". Тем не менее Федерация указала Вида и Вукоевичу, а также другим иностранным игрокам на необходимость воздерживаться от любых сообщений, которые могут быть политически интерпретированы", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации.

Сам Вида заявил, что сожалеет о том, как их заявление было интерпретировано.

"Это было определенно не политическое послание, а просто благодарность за поддержку со стороны Украины, где мы с Вукоевичем провели много лет. У нас не было намерений оскорбить кого-либо. У меня много друзей и в Украине, и в России. Мне нравится российское гостеприимство на ЧМ, и я искренне надеюсь, что это послание не будет понято иначе как выражение благодарности нашим друзьям в Украине за их поддержку - не в матче с Россией, но во время всего чемпионата мира", - заявил футболист.

Напомним, Хорватия сыграла 2:2 с Россией в четвертьфинале ЧМ-2018, а после выиграла по пенальти 4:3. Вида забил один из голов в игре, а затем реализовал послематчевый пенальти.

Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение после матча, в котором прозвучала фраза "Слава Украине, давай, давай!".

Статья 3 дисциплинарного кода ФИФА запрещает "политические слоганы в любой форме", а статья 54 говорит, что "каждый, кто провоцирует публику во время матча, будет дисквалифицирован на две игры и оштрафован минимум на 5 тысяч швейцарских франков".

ФИФА вынесла футболисту предупреждение. В случае повторного такого нарушения Виде угрожают более суровые санкции, например штраф или дисквалификация.