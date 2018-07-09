Хорватская футбольная федерация сообщила, что бывший футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич освобожден от обязанностей помощника тренерского штаба сборной Хорватии на ЧМ-2018, сообщает Интерфакс – Украина.

"Федерация футбола Хорватии приняла решение отменить аккредитацию Вукоевича как члена сборной команды на чемпионате мира ФИФА и освободить его от обязанностей в качестве наблюдателя для сборной Хорватии. Хорватская футбольная федерация настоящим извиняется перед российской публикой за действия члена хорватской делегации", - говорится на сайте хорватской ассоциации.

В хорватской федерации назвали "спорным" видеоролик, опубликованный Вукоевичем сразу после матча Хорватия – Россия, на котором он и экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида озвучили лозунг "Слава Украине!".

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"Огнен Вукоевич и Домагой Вида также извиняются за свои заявления, которые никоим образом не предполагали наличия политических коннотаций, но которые, к сожалению, оставили место для таких толкований", - подчеркнули в федерации футбола Хорватии.

Вукоевич, в свою очередь, выразил понимание этого решения и подчеркнул, что его слова не несли никакого политического подтекста.

"Я понимаю, что мои заявления, к сожалению, могли быть истолкованы по-разному, из-за чего сожалею. Я прошу прощения у российской общественности, если они так поняли мои заявления. Я очень горжусь тем, чего сборная Хорватии уже добилась в России, и я желаю ей удачи в оставшейся части турнира. Я буду их самым большим болельщиком до самого конца", - заявил Вукоевич.

Напомним, после победы над сборной России экс-защитник киевского "Динамо" Домагой Вида, который забил в ворота россиян один гол, а потом реализовал послематчевый одиннадцатиметровый, вместе с селекционером "Динамо" и членом хорватского тренерского штаба Огненом Вукоевичем записали видеообращение в раздевалке команды. В ролике хорватский игрок говорит: «Слава Украине, давай, давай!», а Вукоевич добавляет: "Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!".