Российскую сборную на чемпионате мира обвинили в употреблении аммиака

Футболистов сборной России, которые вылетел с чемпионата мира, уличили в том, что они вдыхали аммиак.
Немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором футболисты сборной России обвиняются в применении допинга для улучшения своего физического состояния во время матчей чемпионата мира-2018.
Как утверждает издание, российские игроки вдыхали аммиак в подтрибунном помещении на матче с Хорватией в 1/4 финала мундиаля, чтобы получить физическое превосходство над соперником за счет стимулирования дыхания и улучшения потока кислорода в крови.
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При этом журналисты признают, что аммиак не входит в число запрещенных препаратов, но, по словам приглашенного специалиста, это вещество дает схожий эффект.
В качестве доказательства своей версии Bild опубликовал фотографию защитника сборной России Ильи Кутепова, вдыхающего что-то со своей руки.
Приглашенный изданием эксперт высказал мнение, что использование спортсменами аммиака можно рассматривать в качестве применения допинга для получения преимущества.
"Я считаю, что это допинг", — утверждает представитель Института биомедицинских и фармацевтических исследований в Нюрнберге Фритц Сергель.
Отметим, в быту и в медицинской практике, в определенных случаях, применяется вдыхание нашатырного спирта - водного раствора гидроксида аммония, с 10%-ой концентрацией аммиака в воде.
Физиологическое действие аммиака обусловлено его местнораздражающим действием: он возбуждает чувствительные окончания нервов верхних дыхательных путей, что стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центры мозга и вызывает учащение дыхания и повышение артериального давления