Российскую сборную на чемпионате мира обвинили в употреблении аммиака

Немцы считают, что это был допинг

Футболистов сборной России, которые вылетел с чемпионата мира, уличили в том, что они вдыхали аммиак.

Немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором футболисты сборной России обвиняются в применении допинга для улучшения своего физического состояния во время матчей чемпионата мира-2018.

Как утверждает издание, российские игроки вдыхали аммиак в подтрибунном помещении на матче с Хорватией в 1/4 финала мундиаля, чтобы получить физическое превосходство над соперником за счет стимулирования дыхания и улучшения потока кислорода в крови.

При этом журналисты признают, что аммиак не входит в число запрещенных препаратов, но, по словам приглашенного специалиста, это вещество дает схожий эффект.

В качестве доказательства своей версии Bild опубликовал фотографию защитника сборной России Ильи Кутепова, вдыхающего что-то со своей руки.

Приглашенный изданием эксперт высказал мнение, что использование спортсменами аммиака можно рассматривать в качестве применения допинга для получения преимущества.

"Я считаю, что это допинг", — утверждает представитель Института биомедицинских и фармацевтических исследований в Нюрнберге Фритц Сергель.

Отметим, в быту и в медицинской практике, в определенных случаях, применяется вдыхание нашатырного спирта - водного раствора гидроксида аммония, с 10%-ой концентрацией аммиака в воде.

Физиологическое действие аммиака обусловлено его местнораздражающим действием: он возбуждает чувствительные окончания нервов верхних дыхательных путей, что стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центры мозга и вызывает учащение дыхания и повышение артериального давления

Напомним, хорваты посвятили Украине победу над Россией.