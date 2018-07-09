Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Спорт » Российскую сборную на чемпионате мира обвинили в употреблении аммиака
Чемпионат мира по футболу в России

Российскую сборную на чемпионате мира обвинили в употреблении аммиака

Российскую сборную на чемпионате мира обвинили в употреблении аммиака
Скриншот видео

Немцы считают, что это был допинг

09.07.18 235
400

Футболистов сборной России, которые вылетел с чемпионата мира, уличили в том, что они вдыхали аммиак.

Немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором футболисты сборной России обвиняются в применении допинга для улучшения своего физического состояния во время матчей чемпионата мира-2018.

Как утверждает издание, российские игроки вдыхали аммиак в подтрибунном помещении на матче с Хорватией в 1/4 финала мундиаля, чтобы получить физическое превосходство над соперником за счет стимулирования дыхания и улучшения потока кислорода в крови.

При этом журналисты признают, что аммиак не входит в число запрещенных препаратов, но, по словам приглашенного специалиста, это вещество дает схожий эффект.

В качестве доказательства своей версии Bild опубликовал фотографию защитника сборной России Ильи Кутепова, вдыхающего что-то со своей руки.

Приглашенный изданием эксперт высказал мнение, что использование спортсменами аммиака можно рассматривать в качестве применения допинга для получения преимущества.

"Я считаю, что это допинг", — утверждает представитель Института биомедицинских и фармацевтических исследований в Нюрнберге Фритц Сергель.

Отметим, в быту и в медицинской практике, в определенных случаях, применяется вдыхание нашатырного спирта - водного раствора гидроксида аммония, с 10%-ой концентрацией аммиака в воде.

Физиологическое действие аммиака обусловлено его местнораздражающим действием: он возбуждает чувствительные окончания нервов верхних дыхательных путей, что стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центры мозга и вызывает учащение дыхания и повышение артериального давления

Напомним, хорваты посвятили Украине победу над Россией.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Вида о "Слава Украине": это не политическое посланиеХорваты посвятили Украине победу над РоссиейСборная Англии впервые за 28 лет прошла в полуфинал чемпионата мира
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4825
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 59034
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6953
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 9837
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11548
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 14964
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 4459
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 20252
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4283
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9786
  1. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 7620 / 7985
  2. Россия обвиняет Украину в плохой жизни крымчан 4878 / 5645
  3. Российский режиссер отдала награду кинофестиваля в Карловых Варах родителям Сенцова 3424 / 3907
  4. В беззвучный режим. Чем опасен храп и как от него избавиться 2787 / 4238
  5. Белые пятна украинской армии. Чего не хватает вооруженным силам страны 2397 / 3720
  6. "Тоннель любви" в Ровенской области стал платным 2123 / 2478
  7. В Японии экстренно эвакуируют более двух миллионов человек 2006 / 2207
  8. Украинцы стали чаще ездить в Крым 1985 / 5403
  9. В Украине запретили популярные леденцы от боли в горле 1778 / 2249
  10. Хорваты посвятили Украине победу над Россией 1582 / 1783
  1. Российский режиссер отдала награду кинофестиваля в Карловых Варах родителям Сенцова 24 / 3907
  2. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 21 / 7985
  3. Белые пятна украинской армии. Чего не хватает вооруженным силам страны 13 / 3720
  4. Зачем миллионер Хмельницкий инвестирует в образование и инновации 11 / 1569
  5. Президент Roshen: Порошенко уже давно не интересуется кондитерским бизнесом 8 / 618
  6. Украина все-таки примет участие в саммите НАТО, - Пристайко 7 / 1536
  7. Россия обвиняет Украину в плохой жизни крымчан 6 / 5645
  8. Вида о "Слава Украине": это не политическое послание 5 / 352
  9. Хорваты посвятили Украине победу над Россией 5 / 1783
  10. Балтийский фронт. Министр иностранных дел Латвии — о русских негражданах, "гибридных" угрозах и украинском опыте 4 / 527
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.