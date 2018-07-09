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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Вида записал еще один видеоролик со словами "Слава Украине"
Чемпионат мира по футболу в России

Видео Вида записал еще один видеоролик со словами "Слава Украине"

<span class="label red">Видео</span> Вида записал еще один видеоролик со словами "Слава Украине"
Домагой Вида (справа) / Фото: telegraf.com.ua

Также хорват выкрикнул "Белград, гори"

09.07.18 282
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Защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал еще одно видео, в котором прокричал "Слава Украине".

Об этом сообщает блогер Даниил Яковлев. 

Возможно, это видео также было записано после победы Хорватии над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018.

На нем Вида сидит рядом с экс-нападающим, а ныне одним из тренеров сборной Хорватии Ивицей Оличем, пьет пиво и поет.

Среди фраз, которые выкрикивает защитник, вновь прозвучал лозунг "Слава Украине". Также хорват выкрикнул "Белград, гори".

Напомним, ФИФА вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии, бывшему игроку киевского "Динамо" Домагою Виде из-за слов на видео, записанном после победы хорватов над россиянами в четвертьфинальном матче чемпионата мира в России.

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