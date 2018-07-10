Роналду перешел в "Ювентус"

Испанский ФК "Реал" (Мадрид) официально подтвердил информацию о переходе футболиста Криштиану Роналду в итальянский "Ювентус" (Турин).
Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду установил исторический рекорд Лиги чемпионов
"Сегодня "Реал Мадрид" хочет выразить свою благодарность игроку, который является лучшим в мире. Помимо завоеванных титулов на футбольных полях в течение последних 9 лет, Криштиану Роналду стал примером самоотверженности, работы, ответственности, таланта и безграничного улучшения индивидуального мастерства. Он также стал лучшим бомбардиром в истории Реала с 451 голом в 438 играх", - говорится в заявлении.
Всего Роналду завоевал 16 титулов, в том числе 4 трофея Лиги чемпионов, 3 из них подряд. На индивидуальной основе, в составе "Реал Мадрид" он выиграл 4 золотых мяча.
Отметим, ранее в Испании налоговое управлением наказало легендарного футболиста Криштиану Роналду за сокрытие доходов от использования имиджевых прав.