Бой между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом не состоится

Команда бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Леннокса Льюиса заявила, что она не договаривалась с вечным чемпионом мира WBC и мэром Киева Виталием Кличко по поводу организации выставочного поединка.

Об этом сообщает сайт WBC.

По словам Виталия Кличко, вырученные средства от реванша должны были пойти на благотворительность.

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Ранее, сайт "Братство Кличко" опубликовал информацию о том, что во время 56-го конгресса WBC, который пройдет с 30 сентября по 5 октября 2018 года в Киеве, между бывшими боксерами будет организован выставочный бой. Поединок якобы состоится в рамках благотворительного аукциона.

Напомним, Кличко и Льюис встречались 21 июня 2003. Поединок был остановлен врачом из-за рассечения у Виталия. На момент остановки украинец вел на картах всех трех судей со счетом 58:56. Позже поединок был признан "боем десятилетия в супертяжелом весе", но Кличко хотел реванша. И Леннокс пообещал Виталию матч-реванш, но не сдержал своего слова и через несколько месяцев объявил о завершении боксерской карьеры.