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Главная » Стиль жизни » Спорт » Бой между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом не состоится

Бой между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом не состоится

Бой между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом не состоится
Фото: iSport.ua

Вырученные от реванша средства должны были пойти на благотворительность

12.07.18 121
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Команда бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Леннокса Льюиса заявила, что она не договаривалась с вечным чемпионом мира WBC и мэром Киева Виталием Кличко по поводу организации выставочного поединка.

Об этом сообщает сайт WBC.

По словам Виталия Кличко, вырученные средства от реванша должны были пойти на благотворительность.

Ранее, сайт "Братство Кличко" опубликовал информацию о том, что во время 56-го конгресса WBC, который пройдет с 30 сентября по 5 октября 2018 года в Киеве, между бывшими боксерами будет организован выставочный бой. Поединок якобы состоится в рамках благотворительного аукциона.

Напомним, Кличко и Льюис встречались 21 июня 2003. Поединок был остановлен врачом из-за рассечения у Виталия. На момент остановки украинец вел на картах всех трех судей со счетом 58:56. Позже поединок был признан "боем десятилетия в супертяжелом весе", но Кличко хотел реванша. И Леннокс пообещал Виталию матч-реванш, но не сдержал своего слова и через несколько месяцев объявил о завершении боксерской карьеры.

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