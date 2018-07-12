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Главная » Стиль жизни » Спорт » Абрамович уволил главного тренера Челси, - СМИ

Абрамович уволил главного тренера Челси, - СМИ

Абрамович уволил главного тренера Челси, - СМИ
Антонио Конте \ Фото Sportbox

Стороны уже согласовали сумму компенсации специалисту

12.07.18 89
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Челси отправил в отставку менеджера команды Антонио Конте.

Об этом сообщает BBC.

По информации медиа, английский клуб намерен объявить об этом решении после двух лет работы итальянского специалиста у руля коллектива.

Конте уже начал предсезонные тренировки команды, но ожидается, что его в Челси заменит соотечественник Маурицио Сарри, который возглавлял Наполи.

По данным BBC, стороны уже согласовали сумму компенсации специалисту, который покинет клуб после завоевания с ним чемпионского титула в 2017 году и Кубка Англии в минувшем сезоне.

Ранее Наполи объявил о назначении наставником команды одного из самых титулованных специалистов планеты Карло Анчелотти. На этом посту он заменил Маурицио Сарри, который по информации СМИ, может стать новым менеджером Челси.

 

Напомним, российский бизнесмен Роман Абрамович прибыл 28 мая в Израиль для получения гражданства.

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