Абрамович уволил главного тренера Челси, - СМИ

Челси отправил в отставку менеджера команды Антонио Конте.

Об этом сообщает BBC.

По информации медиа, английский клуб намерен объявить об этом решении после двух лет работы итальянского специалиста у руля коллектива.

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Конте уже начал предсезонные тренировки команды, но ожидается, что его в Челси заменит соотечественник Маурицио Сарри, который возглавлял Наполи.

По данным BBC, стороны уже согласовали сумму компенсации специалисту, который покинет клуб после завоевания с ним чемпионского титула в 2017 году и Кубка Англии в минувшем сезоне.

Ранее Наполи объявил о назначении наставником команды одного из самых титулованных специалистов планеты Карло Анчелотти. На этом посту он заменил Маурицио Сарри, который по информации СМИ, может стать новым менеджером Челси.

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