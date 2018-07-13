Президент ФИФА рассказал об успехах работы системы видеоповторов

По его словам, спорных моментов больше не будет

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино считает, что эксперимент с системой видеопомощника судьи (VAR) прошел успешно на чемпионате мира-2018.

Об этом сообщает ТАСС.

"Система принята и работает. Два года назад мы начали думать об этом, и я скептически относился к системе, затем мы ее проверили и мне понравилось, мне было интересно, как это работает", – сказал Инфантино.

По его словам, результаты понятны и положительные. Так, на чемпионате мира было более 440 проверенных случаев, 19 просмотров.

"Сейчас исключена ситуация, что гол засчитан, если игрок находился в офсайде, больше такого невозможно, все. Сколько раньше вы, журналисты, обсуждали эти спорные моменты? Теперь их не будет, VAR этого не позволит: она четко даст понять, был офсайд или нет", - сказал Инфантино.

Напомним, в финале чемпионата мира по футболу-2018 встретятся сборные Франции и Хорватии.