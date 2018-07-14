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Главная » Стиль жизни » Спорт » Бронзу на Чемпионате мира завоевала Бельгия

Бронзу на Чемпионате мира завоевала Бельгия

Бронзу на Чемпионате мира завоевала Бельгия
Фото: fifa.com

Бельгийцы со счетом 2:0 обыграли англичан 

14.07.18 27
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В субботу, 14 июля, на Чемпионате мира по футболу в матче за 3-е место сборная Бельгии обыграла команду Англии. Игра завершилась со счетом 2:0.

На 4-й минуте бельгиец Томас Мейнер замкнул ударом ногой фланговую передачу и открыл счет. На 82-й минуте его партнер по команде Эден Азар подхватил мяч на линии штрафной, прошел вглубь к воротам англичан и удвоил преимущество бельгийцев.

Таким образом, сборная Бельгии добилась своего самого большого достижения в истории ЧМ - третье место.

Напомним, завтра состоится финал Чемпионата мира по футболу. В решающем матче сыграют сборные Франции и Хорватии.

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