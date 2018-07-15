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Главная » Стиль жизни » Спорт » Сборная Франции выигрывает чемпионат мира-2018
Чемпионат мира по футболу в России

Сборная Франции выигрывает чемпионат мира-2018

Сборная Франции выигрывает чемпионат мира-2018
Фото с сайта Livesport

Хорватам не удалось отыграться

15.07.18 76
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Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2 на матче чемпионата мира-2018.

В первом тайме гол в свои ворота забил игрок сборной Хорватии Марио Манджукич. 

На 28-ой минуте хорватам удалось срaвнять счет. 

После игры рукой хорвата Перишича, арбитр назначил пенальти, французы вышли вперед.

Во втором тайме игрок сборной Франции Поль Погба забил третий гол в ворота хорватов.

На 65-ой минуте забил игрок сборной Франции Килиан Мбаппе четвертый гол.

Из-за ошибки вратаря сборной Франции Льориса, Марио Манджукич сократил отставание от французов.

Хорватом не удалось отыграться в последние минуты матча, сборная Франция побеждает в финале чемпионата мира-2018.

 Напомним, бронзу на Чемпионате мира завоевала Бельгия.

 

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