Сборная Франции выигрывает чемпионат мира-2018

Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2 на матче чемпионата мира-2018.
В первом тайме гол в свои ворота забил игрок сборной Хорватии Марио Манджукич.
На 28-ой минуте хорватам удалось срaвнять счет.
После игры рукой хорвата Перишича, арбитр назначил пенальти, французы вышли вперед.
Во втором тайме игрок сборной Франции Поль Погба забил третий гол в ворота хорватов.
На 65-ой минуте забил игрок сборной Франции Килиан Мбаппе четвертый гол.
Из-за ошибки вратаря сборной Франции Льориса, Марио Манджукич сократил отставание от французов.
Хорватом не удалось отыграться в последние минуты матча, сборная Франция побеждает в финале чемпионата мира-2018.
Напомним, бронзу на Чемпионате мира завоевала Бельгия.