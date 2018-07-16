Официально подтверждена дата проведения боя между Джошуа и Поветкиным

Боксеры встретятся на знаменитом стадионе Уэмбли, а на кону будут стоять чемпионские пояса по всем четырем версиям бокса: WBA, IBF, WBO и IBO

Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа и российский боксер супертяжелой весовой категории Александр Поветкин окончательно договорились о проведении нового титульного поединка, который пройдет 22 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне. Об этом сообщает Сегодня, со ссылкой на сайт промоутерской компании Поветкина.

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"Бой между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа это один из самых выдающихся боев, которые могут быть сейчас в тяжелом весе. Сражение двух олимпийских чемпионов на ринге будет незабываемым вечером великолепного бокса. Я рад что Александру представился шанс не только снова завоевать титул чемпиона мира, но и побороться за звание лучшего в супертяжелом весе", – сказал промоутер Поветкина Андрей Рябинский.

38-летний Александр Поветкин в прошлом году завоевал вакантные титулы WBO International и WBA Intercontinental.

"Бой за звание чемпиона мира это моя цель, я упорно шел к тому моменту, когда смогу сразиться с сильнейшим в мире. Сейчас Энтони Джошуа обладатель четырех поясов. Я рад, что наш бой состоится. Встреча двух олимпийских чемпионов на ринге, это будет интригующий поединок, вне всяких сомнений", – сказал Александр Поветкин.

Энтони Джошуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по трем основным версиям – IBF, WBA и WBO.

"Не могу дождаться возвращения на ринг, с марта прошло уже много времени. Бой с Поветкиным — это серьезный вызов, к которому я буду тщательно готовиться. У него серьезный послужной список, и только идиот стал бы недооценивать то, что он может показать в бою. Я не прекращал тренировки, но следующие десять недель будут насыщены физической и психологической подготовкой. Я доведу себя до предела, чтобы быть уверенным в том, что подойду в лучшей форме к еще одному грандиозному вечеру для британского бокса 22 сентября на стадионе Уэмбли", – заявил Энтони Джошуа.

Напомним, что в апреле 2017 года Энтони Джошуа победил техническим нокаутом Владимира Кличко. Тот бой стал последним в карьере украинского боксера.