Ливерпуль намеревается приобрести вратаря сборной Бразилии за 62 миллиона фунтов стерлингов

Футбольный клуб Ливерпуль начал переговоры с римской Ромой о возможном приобретении вратаря сборной Бразилии по футболу Алиссона за рекордную сумму в 70 миллионов евро (62 миллиона фунтов стерлингов). Об этом в своей спортивной рубрике сообщает Guardian.

Среди других европейских грандов, нацелившихся на талантливого голкипера, числятся такие клубы как лондонский Челси и Реал Мадрид.

В прошлом сезоне Ливерпуль подписал еще одного игрока Ромы Мохамеда Салаха, который блестяще проявил себя в английской команде в предыдущем сезоне.

В случае успешного завершения переговоров, Алиссон станет самым дорогим вратарем в истории, опередив таких знаменитостей как Джанлуиджи Буффон из туринского Ювентуса (53 миллиона евро) и Едерсон Мораес из Манчестер Сити (40 миллионов евро).

Напоминаем, что сборная Бразилии, за которую выступал Алиссон на ЧМ 2018 в России, будучи главным фаворитом, преждевременно завершила турнир, не сумев одолеть сборную Бельгии в четвертьфинале.